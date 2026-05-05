きょう午前、山形県西川町の国道１１２号で大型バイクが乗用車２台と衝突し、バイクに乗っていた６５歳の男性が死亡しました。 【画像】バイクは大きく破損（事故現場） 男性は仲間とツーリング中だったということです。 警察と消防によりますと、きょう午前９時ごろ、西川町志津の国道１１２号で大型バイクが乗用車２台と衝突しました。 この事故でバイクに乗っていた天童市貫津のペットホテル経営、田中直人さん（６５