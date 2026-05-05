きょう午前、酒田市山谷の山林で身元不明の高齢男性の遺体が発見されました。この山では山菜採りに入った７８歳の男性の行方がおとといからわからなくなっていて、警察は遺体は男性の可能性があるとみて調べを進めています。 【写真を見る】山林で身元不明の高齢男性の遺体山菜採りで行方不明の78歳男性か（山形・酒田市） 警察によりますと遺体が発見されたのは酒田市山谷にある山林です。 この山ではおとといから酒田市北俣