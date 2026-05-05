元ブラジル代表のマルセロが５月５日、自身のインスタグラムを更新。現役時代さながらのトリッキーなテクニックを披露した。かつてレアル・マドリーなどで活躍し、昨年の２月に現役を引退したレジェンドSBは「AIだとしても目を疑うレベル」と綴り、１本の動画をアップロード。ロングパスに対して、ボールが地面に落ちる際に反転し、後ろ向きのまま両足で挟んでトラップしてみせた。 この投稿には「技術は衰えないな」「