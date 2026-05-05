●二十四節気「立夏」を迎え 暦の上では夏に突入●直射日光が強まる季節 5月5日と真夏の8月8日で太陽光の強さが同じくらい●あす6日(水・振休)も晴天 入念な日焼け対策を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう5月5日は、「こどもの日」の祝日であるとともに、二十四節気「立夏」。暦の上では、季節は夏に切り替わりました。また、暦の上では“夏”を迎える、この時期の言葉に「光の夏」というのがあります。立夏を迎えて暦の上で夏が始