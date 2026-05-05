ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！普段使っている言葉でも、バラバラにされると意外と思い出せないものです。制限時間の1分以内に正解へたどり着けるでしょうか？ 頭の中で文字を自由に動かして、隠れた単語を探し出してみてください！問題：「い き ん ち へ」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。い き ん ち へヒント：2文字目は「い」答えを見る↓↓↓↓↓正解：へいきんち正解は