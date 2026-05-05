こどもの日の5日、神奈川県相模原市では「相模の大凧まつり」が行われ、日本一大きな凧（たこ）が空に舞い上がりました。神奈川県相模原市で行われた「相模の大凧まつり」は江戸時代から続く伝統行事で、毎年揚げる凧としては日本一の大きさを誇り、およそ14.5メートル四方、重さ約1トンの大凧が空を舞いました。今年の大凧に書かれたのは「穂風」で、「世界が穏やかで実り豊かな年になるように」という願いが込められました。また