◇セ・リーグヤクルト2―3巨人（2026年5月5日神宮）ヤクルトは2―3で巨人に競り負けた。先発の吉村貢司郎は8回2安打も一発に泣き3失点。4回に2つの四球で1死一、二塁のピンチを背負うと大城に右越え3ランを被弾した。「ストライク先行で行きたい場面で投げられなかった。しっかり反省したい」9連戦の中で、ブルペン陣を休ませる完投も「野手の皆さんは凄い援護してくれましたし、しっかりと守ってくれていた。今度は自