◇パ・リーグロッテ1―6オリックス（2026年5月5日京セラドーム）ロッテの先発・ジャクソンは6回8安打5失点で3敗目。打線はオリックスの先発ジェリーの前に打線が7回まで4安打と振るわず、9回1死三塁から高部の一ゴロで1点を返したものの、京セラドームでは今季5戦全敗で借金5に膨らんだ。ジャクソンは初回先頭の宗に振り逃げ（記録は三振と暴投）を許し、さらにボークでピンチを広げ、そこから3失点。「うちの負けパター