韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「신기방기（シンギパンギ）」の意味は？「신기방기（シンギパンギ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、「え、なにこれ！？」と反応したくなる場面で使う韓国語です。「신기방기（シンギパンギ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、