香川県庁 ボランティアによる感動的な活動や、勇気づけられる活動を香川県が顕彰する「香川県ボランティア・アワード」の2026年度の推薦の募集が始まりました。 香川県はボランティア活動の活発化を目的に2001年6月に「ボランティア大賞」を設立。2026年度からは、名称を「ボランティア・アワード」に変更し、表彰する部門を1つ増やします。 これまでは一般部門（グループ、団体、個人）と企業部門の2