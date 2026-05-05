◆Ｍａｒｖｅｌｏｕｓ「横浜ＢＵＮＴＡＩ大会〜旗揚げ１０周年記念〜」（５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子プロレスのマーベラスは５日、横浜ＢＵＮＴＡＩで旗揚げ１０周年記念大会を開催した。団体を創設した長与千種（６１）が宝山愛、デビュー戦となった天羽瑠迦と組んでアジャコング、彩芽蒼空、早乙女聖と対戦した。長与は、昨年４・２５天龍プロジェクトの新宿ＦＡＣＥ大会以来、１年ぶりの試合。セコンドにクラッシュギ