◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京・芝１６００メートル）＝５日、美浦トレセンギリーズボール（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父エピファネイア）は前走の報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２で重賞初制覇。だが、初の関西遠征で馬体重が１０キロ減っていた中での激走とあってダメージも大きく、桜花賞をパス。無理をしなかったことで馬体重は１０キロほど回復し、手塚久調教師は「フレッシュな気持ちもある」と明か