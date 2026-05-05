大型連休後半。天候に恵まれ、観光地は大にぎわいでした。松本市の松本城では、天守の見学に180分待ちも。混雑しても見たい、行きたいゴールデンウイークです。国宝松本城おもてなし隊が、見学のため並ぶ人たちにパフォーマンスを披露します。午前10時。国宝松本城の天守見学は180分待ちに。220人ほどが座れるテントに行き着くまでにも時間がかかります。松本城管理課によりますと、今年のゴールデンウイ&