最も日常との親和性が高いディフェンダー？ランドローバー・ディフェンダー P635 オクタは、間違いなく通常のディフェンダーより洗練度が高い。ダートコースだけでなく、都心部のアスファルトでも、シャシーの調和度へ感心してしまう。【画像】蜜月2か月ランドローバー・ディフェンダー 110 オクタ90と130も全131枚意外かもしれないが、日常との親和性が最も高いディフェンダーなように思う。最高出力は635psでも、チャイル