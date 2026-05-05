南アフリカのラモラ国際関係・協力相（右）と握手を交わす茂木外相＝5日、プレトリア（共同）【プレトリア共同】茂木敏充外相は5日（日本時間同）、南アフリカの首都プレトリアでラモラ国際関係・協力相と会談した。プラチナやマンガンなど資源豊富な南アと重要鉱物のサプライチェーン（供給網）強化に向けた協力を確認。アフリカ唯一の20カ国・地域（G20）メンバー国で、中国やロシアなど主要新興国で構成する「BRICS」の一角を