東京・文京区の交差点で車2台が出合い頭に衝突する事故があり、5人がけがをしました。【映像】衝突事故があった現場周辺の様子午前10時ごろ、文京区湯島の交差点で、「乗用車の事故があり人がけがをしている」と110番通報がありました。警視庁などによりますと、秋葉原から新宿方面に進んでいた軽自動車が赤信号を無視して交差点に進入し、進行方向左側から走行してきた乗用車に衝突しました。軽自動車は横転し、運転して