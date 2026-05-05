タレントの松本伊代（60）が5日、自身のインスタグラムを更新。夫でタレントのヒロミ（61）との夫婦デートの様子を公開した。松本は「珍しく2人でゴルフ」とつづり、ヒロミとゴルフを楽しむ様子を公開。2人とも白いゴルフウエアの“リンクコーデ”で、仲の良さをうかがわせた。ヒロミと松本は1993年に結婚し、長男で俳優の小園凌央、次男・隼輝さんが誕生した。