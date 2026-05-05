ドラゴンズ、きょうも首位タイガースに勝ち、3連勝です！ 【写真を見る】ドラゴンズ 首位タイガースに勝利！金丸夢斗投手が好投 自身3勝目 チームは今季2度目の3連勝 きのうは、ドラフト1位ルーキーの中西がプロ初勝利を挙げたドラゴンズ。きょうの先発は前の年のドラフト1位、金丸夢斗投手。 7回を投げて失点はソロホームラン2本の2点だけ。先輩の意地を見せます！ プロ初センター