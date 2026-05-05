発売前から話題になっていた「クアンタム ミニシリーズ」がフェアウェイウッド部門で初登場1位、ドライバー部門で4位と好スタートをきった。このシリーズには、キャロウェイが西村優菜と約2年かけて共同開発した「スピナー」が含まれている。ヒマラヤスポーツ&ゴルフ高崎店のゴルフ担当・冨永孝久さんに話を聞いた。【週間ギアランキング】4位以下も発表！FWは国産よりも外ブラが圧倒的に人気「当店でも問い合わせが多いです