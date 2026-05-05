ゴールデンウイーク後半、5日午後、各地の高速道路上りで長い渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターによりますと、午後5時半現在、関越道上り川越インターチェンジ付近を先頭に34キロ、中央道上り小仏トンネル付近を先頭に25キロ、常磐道上り千代田パーキングエリア付近を先頭に19キロ、東名高速道路上り都夫良野トンネル付近を先頭に19キロなどの渋滞となっています。◇◇◇神奈川方面から東京へ向かう東名高速道路