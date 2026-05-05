◇プロ野球セ・リーグ 巨人 3-2 ヤクルト（5日、東京ドーム）巨人がヤクルトとのカード2戦目に勝利し、連敗を3でストップ。この日の投手陣について阿部慎之助監督がコメントしました。先発の赤星優志投手は10試合目の登板で今季初先発。ピンチを作る場面もありましたが5回無失点で試合を作りぬけると、投げ終えた赤星投手に内海哲也投手コーチが近寄り肩をたたきながら登板をねぎらいました。阿部監督は、「よく粘って5回まで投げ