9回広島無死、持丸が中越えに同点ソロを放つ＝横浜延長十二回、5―5で引き分けた。広島は八回に平川の2点二塁打で4―5とし、九回に持丸のプロ初本塁打で追い付いた。DeNAは成瀬の3点二塁打、林の1号2ランなどでリードを奪うも、レイノルズら救援陣が誤算だった。