◇ファーム・リーグ阪神0─2広島（2026年5月5日SGL尼崎）阪神は5日のファーム・リーグで、広島に0―2で敗れた。先発のカーソン・ラグズデール投手（27）は来日最多イニングとなる7回を投げて6安打2失点と好投。この日は、先発を含めてベンチ入りした投手は5人と異例の少なさとなったが、2番手の小川一平投手（28）が2回を無失点に抑えるなど存在感を示した。以下は平田2軍監督の一問一答。――先発ラグズデールが来