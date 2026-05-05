5月3日の憲法記念日には各地で憲法集会が行われた。 5月5日の「武田砂鉄ラジオマガジン（文化放送）」では、東京科学大学教授の中島岳志が立憲主義と民主主義について解説した。 中島「なぜ今、各地の憲法集会に人が集まるのかというと高市政権で『改憲の時がきた』 『ここから議論をスタートしていくんだ』そんな話になっているということで 憲法について関心が強まっているというのが現状なんだ