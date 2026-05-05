5月5日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、火曜コメンテーターで上武大学教授の田中秀臣氏と番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、「OPECプラスの増産継続と原油価格の行方」について意見を交わした。 徐々に基調の価格が上がっている感じが 石油輸出国機構（OPEC）プラス有志国は5月3日、6月の増産継続で合意した。アラブ首長国連邦（UAE）脱退後も引き続き協