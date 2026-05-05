食料品の消費税をゼロにすると公約に掲げ選挙に大勝した自民党。 ところが、いつまで経っても消費税をゼロにするような動きは見られません。 5月5日「長野智子アップデート（文化放送）」では、日刊ゲンダイ第一編集局長の小塚かおるがこの問題について語った。 小塚「衆院選の時はチームみらい以外はみんな消費税減税をやるって言ってたんです。みんな微妙にやり方の違いはありましたけど、