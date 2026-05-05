【モデルプレス＝2026/05/05】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの音嶋莉沙が5月4日、自身のInstagramを更新。駅で撮影されたショットを公開し、話題を集めている。【写真】27歳イコラブメンバー「透明感がすごい」美脚スラリの春コーデ◆音嶋莉沙、駅での振り返りショット披露音嶋は「可愛いトレンチコート 今ちょうど愛用してるよ〜」とつづり、駅やその周辺で撮影されたショットを複数枚投稿。駅構内を背景に、色白