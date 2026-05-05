◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（５日・東京ドーム）あと１点が届かなかった。３点を追う６回、サンタナの左越え８号ソロなどで２点を返したが、７回以降は巨人の救援陣に完璧に封じられた。序盤は今季初先発の赤星の前に５回まで無得点。４回１死一、二塁など好機はあったが崩しきれなかった。池山隆寛監督は「変化球主体で非常にコントロールよく、丁寧に投げていた。うまく投げられた」と振り返った。９連戦は４