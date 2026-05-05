◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（４日・東京ドーム）巨人・赤星優志投手が今季初先発で５回３安打無失点と好投。開幕からリリーフとして貢献してきた右腕が３勝目を手にした。杉内俊哉投手チーフコーチは試合後「５回までいくとはちょっと思ってなかったので。（いけて）３、４回かなと思ってたんですけどね。今年、最長が２回だったので。よく投げてくれましたね」と働きぶりを絶賛した。球数６３でスイスイと責