◆春季高校野球大阪府大会▽５回戦関大北陽１―０東海大大阪仰星（５日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）関大北陽のエース右腕・西脇舜翔（２年）が、５安打完封で８強入りに導いた。東海大大阪仰星。勝利の瞬間、右拳をグッと握りしめ喜びに浸った。８回２死満塁からバッテリーエラーで奪った１点を最後まで守り切き、１―０シャットアウト。「（練習試合でも）完投はなかった」と高校初体験に笑みが広がった。昨秋に最速１４