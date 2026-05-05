暑い季節は「氷」が欠かせません 段々と気温が高くなってきましたね。暑い季節に欠かせないものといえば「氷」ですよね。市販で買うよりも、家の冷凍庫で作っているという方が多いのではないでしょうか。でも、市販の氷と比べると、家で作る氷はなんだか濁って透明感がない…。そこで今回は、自宅でできる「ピカピカ氷」の作り方を紹介します。 紙パックで作れますポイントは容器にありました 氷作りに使うのは製氷皿ではなく「