◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ５―５広島＝延長１２回＝（５日・横浜）ＤｅＮＡは終盤にブルペンが崩れ、広島に引き分けた。６日のに勝てば、同カード球団初の開幕７連勝、同カード７５年ぶりの１０連勝となる。０―０の２回２死一、二塁。山本が平川のバントを処理する際に三塁へ悪送球し先制を許した。なおも無死一、三塁のピンチで矢野に左前適時打を打たれこの回２失点を喫した。０―２の４回２死満塁。「８番・遊撃」