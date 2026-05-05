元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が5日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、番組を途中退席した。ゴールデンウイークの予定を聞かれた北斗は、「本日…」とポツリ。「嫁が本日引退をするので、駆けつけたいと思うけど、引退試合に間に合わなさそうだな」と打ち明けた。長男の妻でプロレスラーの凛がこの日、横浜BUNTAIで開催されるマーベラスプロレスの10周年記念興行で、引退試合を行う。最