日本時間4日夜、ホルムズ海峡に停泊していた韓国企業の貨物船で爆発と火災が発生しました。韓国メディアは、ホルムズ海峡へのアメリカの軍事介入をきっかけに攻撃を受けた可能性があると指摘しています。韓国の外務省によりますと、4日午後8時40分ごろ、ホルムズ海峡に停泊していた韓国企業の貨物船で爆発と火災が発生しました。運航する大手海運会社によりますと、機関室の左舷側から爆発とともに火が出たということです。乗組員2