フリーアナウンサーの内田恭子（49）が5日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。内田は「Love walking at dusk.光が優しくなる夕暮れ時が好き」とつづり投稿。背中が大きく空いたトップスにデニム、スニーカー姿で愛犬を抱く散歩ショットを披露した。内田は06年にダウンタウン・浜田雅功の元マネージャーと結婚、10年4月に第1子長男、13年1月に第2子次男を出産した。