■これまでのあらすじ体の弱い義母を気遣う優しい夫を見て、妻も義母と仲良くなろうと頑張っていた。しかし去年の花見の際に、嫁がどれだけ奮闘しても義母は病弱を理由にわがまま放題。急にタクシーを呼んでと言い出したかと思ったら、嫁には「あなたは歩いてきて」と言い出して…。義母の希望した花見の場所まで少し距離があることを、私は何度も忠告しました。それなのに「歩けるから」と押し切ったのは義母なのに…。結局疲れた