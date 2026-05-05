5月、鮮やかな新緑と青空に、爽やかな風が吹き抜ける季節となりました。暑過ぎず寒過ぎず、夜の散歩も楽しい時期で、星空観察もはかどります。日没頃、西寄りの空には2つの惑星が浮かびます。低い方にあるのが金星、高い方にあるのが木星です。金星、木星は惑星の中でもひときわ明るく、日の光が残る夕暮れ時でも見ることができます。2つの惑星を見送り、夜の9時頃になると春の星座が空に広がります。南西の空には春の星座の王者「