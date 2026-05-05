ダンスエンタテイメント・ショー『バーン・ザ・フロア 2026』が、10月17日〜25日に東京国際フォーラム・ホールC、10月31日・11月1日に兵庫県立芸術文化センター・KOBELCO大ホールで上演されることが決まった。【写真】『バーン・ザ・フロア』が進化へ…芸術監督のジェイソン・ギルキソン氏 『バーン・ザ・フロア』は、ブロードウェイをはじめ、世界30ヵ国以上で観客を魅了し、日本でもこれまで12回の公演を重ねてきた。ワルツ