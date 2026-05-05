オリックスの岸田監督は、支配下選手として登録することを発表した宮国について「球の力もあるし、変化球も一通り投げられますしね。今までやってきたことを存分に出してくれれば」と期待を込めた。起用については「頭です」と明言しており、プロ初登板が先発のマウンドになる見通しだ。宮国は東邦高から23年育成ドラフト3位で入団。3年目の今季はファーム・リーグで7試合に先発し、西地区最多タイの4勝（1敗）、防御率2・63と