「マンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」（６日開幕、多摩川）バイオ燃料となった多摩川。新エンジンも全機使用されて、ボートとともに使用３節目と日は浅いが、今節の前検では伊久間陽優（２７）＝１２３期・群馬・Ｂ１＝の雰囲気が良さそうだ。「バイオは初めてですね。Ｓは確かにもっさりしているけど、しっかり押しているし、そこまで違和感はなかった」とバイオ燃料にもしっかり対応できそうだ。前回の当地は好エンジン引き