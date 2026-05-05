人気カップルYouTuber「なこなこカップル」のなごみさん（26）とこーくん（28）が5日、それぞれインスタグラムのストーリーズを更新。離婚したことを報告しました。【映像】なこなこカップルの密着ショットなごみさんは、「私たちは、夫婦で話し合いを重ねた結果、それぞれの成長と新しい挑戦のために別々の道を歩むことを決めました。共に過ごした9年間は、かけがえのない大切な時間であり、今の自分をつくってくれた大きな存