グローバルメイクアップブランド「KATE（ケイト）」は、2026年4月21日から順次、「ジュレリープリキッドファンデーション」「ジュレリープパウダー」「ジュレリープカラーパウダー」と、「ジュレリーププライマー」の新色を、店頭・WEBで展開しています。皮脂が気になる季節でも生ツヤ肌をキープベースメイクライン「月夜の海月」から、美容液リキッドファンデーションとパウダーの新作に加え、プライマーの新色が登場しています。