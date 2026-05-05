真庭市の蒜山高原で旧石器時代の遺跡調査が行われています。去年に引き続き実施されたもので人類の生活の痕跡を示す新たな資料の発見が期待されています。 【写真を見る】キャベツ畑で「旧石器時代」の手がかりを探す真庭市蒜山で発掘調査【岡山】 発掘現場があるのは… 真庭市蒜山上長田のキャベツ畑で行われているのは農作業ではありません。岡山理科大学の考古学研究室による発掘調査です。ここは畑であり土の下に推定2万5