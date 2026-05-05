岡山シティミュージアムで開かれている「木梨憲武展ーTOUCH」の来場者数が、けさ（5日）、1万人を突破しました。 【写真を見る】来場者1万人達成！GWも賑わう「木梨憲武展」サイン入りポスターなど記念品を贈呈【岡山シティミュージアム】 1万人目の来場者となったのは高知県から訪れた山本さん夫婦です。水岡館長から木梨さんのサイン入りポスターなどの記念品が贈られました。 （1万人目の来