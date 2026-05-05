「がんばれ～！」 【写真を見る】ロープにぶら下がり…渡った距離を競う！｢海上綱渡り大会｣ “スパイダーマン”姿の男性が娘の声援受け3連覇 記録は去年と同じ33ｍ 二木島漁港 三重・熊野市 ロープから、海に落ちる子どもたち…5月4日に行われたのは、“海の街”三重県熊野市の二木島漁港で行われた「海上綱渡り大会」。 海の上に張られた高さ8メートル、長さ40メートルのロープにぶ