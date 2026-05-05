◇セ・リーグ広島5―5DeNA（2026年5月5日横浜スタジアム）広島はDeNAと引き分けた。2―0の4回に先発の床田が味方の失策をきっかけに2死満塁とし、成瀬に走者一掃の二塁打を浴びて逆転を許した。2─3の6回にも林2ランを打たれ、6回5失点で降板した。打線は終盤に奮起。3点ビハインドの8回に平川の適時二塁打で2点を返すと、9回には途中出場の持丸が山崎からバックスクリーン右へ起死回生のプロ初本塁打を放ち同点に追い