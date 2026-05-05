持ち帰り弁当チェーン「Hotto Motto（ほっともっと）」を展開するプレナス（東京都中央区）は、「麻辣湯（マーラータン）弁当」「ガパオライス」など4商品を2026年5月8日に発売する。チーズを加えた「チーズ麻辣湯弁当」、麺と合わせた「ガパオまぜ麺」も"旨辛アジアフェア"第2弾は、初登場の「麻辣湯弁当」など2品と、本格タイ料理が気軽に楽しめる「ガパオライス」など2品が登場。「麻辣湯弁当」は、チキンベースのスープに本醸