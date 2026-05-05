◇プロ野球 セ・リーグ DeNA 5-5 広島(5日、横浜スタジアム)広島はDeNAと延長12回を戦い引き分けました。試合は序盤から動きました。打線が2回、ノーアウト1、2塁から平川蓮選手が送りバントを試みると、キャッチャー・山本祐大選手の3塁送球がそれてレフト方向へ。この間に2塁ランナーが生還し、先制点を挙げます。続く矢野雅哉選手もレフトへタイムリーを放ち、DeNA先発・東克樹投手から2点を先制しました。先発の床田寛樹投手は