◇プロ野球 セ・リーグ DeNA 5-5 広島(5日、横浜スタジアム)DeNAは広島と延長12回を戦い引き分けました。先発の東克樹投手は初回を三者凡退で立ち上がるも、2回にキャッチャー・山本祐大選手の悪送球などで2点を失いました。前日4日に続いて追う展開となった打線は4回、広島先発・床田寛樹投手を攻め立て満塁のチャンスを作ります。ここでドラフト5位ルーキーの成瀬脩人選手がセンターオーバーのタイムリー2ベース。この打球で1塁