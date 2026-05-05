MLB挑戦1年目となるホワイトソックスの村上宗隆選手が今季14号を記録。ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手と並び、メジャー全体トップに立っています。先に行われたヤンキースとオリオールズの一戦では、ジャッジ選手が初回に14号2ランを放ち、単独トップに浮上。チームも12−1で快勝を飾ります。一方、ホワイトソックスは敵地のエンゼルス戦。村上選手は4回、開幕から好調のホセ・ソリアーノ投手の高めに投じた98.1マイル＝約157